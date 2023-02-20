Havard Hetle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Havard Hetle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Havard Hetle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Havard Hetle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Havard Hetle 5 Şubat 2003 tarihinde Breim şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Håvard Hetle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Havard Hetle Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMIH Sportsmanagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 10 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Havard Hetle'nin Sogndal IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Havard Hetle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Havard Hetle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Havard Hetle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Havard Hetle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2018 yılında Sogndal IL

11 Ağustos 2018 yılında Stryn IL

31 Aralık 2018 yılında Sogndal IL

10 Şubat 2021 yılında Florö SK

31 Aralık 2021 yılında Sogndal IL

Havard Hetle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Havard Hetle şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Havard Hetle Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Breimsbygda IL (-2016), Sandane Turn og Idrettslag (2016-2017)

Norveç U18 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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