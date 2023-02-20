Havard Hetle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Havard Hetle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Havard Hetle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Havard Hetle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Havard Hetle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Havard Hetle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Havard Hetle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Havard Hetle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Havard Hetle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Havard Hetle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Havard Hetle 5 Şubat 2003 tarihinde Breim şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Håvard Hetle şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Havard Hetle Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMIH Sportsmanagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 10 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Havard Hetle'nin Sogndal IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Havard Hetle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Havard Hetle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Havard Hetle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Havard Hetle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2018 yılında Sogndal IL

11 Ağustos 2018 yılında Stryn IL

31 Aralık 2018 yılında Sogndal IL

10 Şubat 2021 yılında Florö SK

31 Aralık 2021 yılında Sogndal IL

Havard Hetle kimdir

Havard Hetle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Havard Hetle şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Breimsbygda IL (-2016), Sandane Turn og Idrettslag (2016-2017)

Havard Hetle Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U18 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Havard Hetle nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Sander Svela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Svela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sander Svela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Svela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nacho Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nacho Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Gronn Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Gronn Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Gronn Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Gronn Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tommy Mcnamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Mcnamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tommy Mcnamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Mcnamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!