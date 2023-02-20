Hordur İngi Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hordur İngi Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hordur İngi Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hordur İngi Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hordur İngi Gunnarsson 14 Ağustos 1998 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Hörður Ingi Gunnarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hordur İngi Gunnarsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Hordur İngi Gunnarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hordur İngi Gunnarsson'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hordur İngi Gunnarsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/horduringi98/

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Hordur İngi Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hordur İngi Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Hordur İngi Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hordur İngi Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2015 yılında Hafnarfjördur

19 Mart 2017 yılında Víkingur Ó.

1 Temmuz 2017 yılında Hafnarfjördur

15 Temmuz 2017 yılında HK Kópavogs

16 Ekim 2017 yılında Hafnarfjördur

21 Şubat 2018 yılında ÍA Akranes

27 Mayıs 2020 yılında Hafnarfjördur

20 Ocak 2022 yılında Sogndal IL

Hordur İngi Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hordur İngi Gunnarsson şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Hordur İngi Gunnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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