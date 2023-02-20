İan Soler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Soler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Soler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Soler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Soler 23 Ocak 1996 tarihinde Prats de Lluçanès şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ian Soler Pino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Soler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPFC yapmaktadır. İan Soler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İan Soler'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

İan Soler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Soler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İan Soler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Soler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Almería Juv. A

1 Ağustos 2015 yılında FC Fulham U21

1 Ağustos 2016 yılında Jumilla

11 Ocak 2017 yılında A. Malagueño

19 Eylül 2019 yılında Michalovce

5 Temmuz 2021 yılında Zaglebie Lubin

18 Şubat 2022 yılında Louisville City

İan Soler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Soler şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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