İvan İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan İbanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan İbanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan İbanez 21 Haziran 1999 tarihinde Bosconia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Iván Camilo Ibañez Mojica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan İbanez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan İbanez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan İbanez'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan İbanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan İbanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan İbanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan İbanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2021 yılında Cortuluá

30 Haziran 2021 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2021 yılında Atlético FC

30 Haziran 2022 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2022 yılında Orsomarso SC

İvan İbanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan İbanez şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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