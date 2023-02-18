İvan Markota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Markota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Markota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Markota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Markota 6 Aralık 1998 tarihinde Metković şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Markota Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İvan Markota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Markota'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Markota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Markota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Markota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Markota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2013 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2015 yılında RNK Split U19

17 Şubat 2017 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb II

19 Ocak 2018 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2018 yılında Din. Zagreb II

10 Ağu 2018 yılında NK Sesvete

2 Ağu 2019 yılında NK Dugopolje

29 Ağu 2021 yılında Akritas Chlor.

13 Temmuz 2022 yılında NK Solin

İvan Markota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Markota şuan NK Solin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İvan Markota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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