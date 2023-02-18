Luka Dzaja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Dzaja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Dzaja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Dzaja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Dzaja 1 Şubat 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Džaja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Dzaja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Dzaja, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Dzaja'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Dzaja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Dzaja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Dzaja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Dzaja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2021 yılında Croat. Zmijavci

30 Temmuz 2021 yılında NK Hrvace

2 Şubat 2022 yılında Cibalia

11 Temmuz 2022 yılında NK Solin

Luka Dzaja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Dzaja şuan NK Solin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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