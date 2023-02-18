Tvrtko Buljan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tvrtko Buljan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tvrtko Buljan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tvrtko Buljan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tvrtko Buljan 26 Ocak 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tvrtko Buljan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. Tvrtko Buljan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tvrtko Buljan'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tvrtko Buljan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tvrtko Buljan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tvrtko Buljan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tvrtko Buljan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RNK Split U17

17 Ağu 2018 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

29 Temmuz 2021 yılında NK Neretvanac

30 Aralık 2021 yılında Hajduk Split

18 Ocak 2022 yılında NK Solin

30 Haziran 2022 yılında Hajduk Split

Tvrtko Buljan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tvrtko Buljan şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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