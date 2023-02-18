Emir Sahiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Sahiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Sahiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Sahiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Sahiti 29 Kasım 1998 tarihinde Zemun şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Sahiti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Emir Sahiti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emir Sahiti'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Emir Sahiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Sahiti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emir Sahiti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Sahiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2015 yılında Rabotnicki

9 Şubat 2018 yılında Hajduk Split II

30 Haziran 2018 yılında Rabotnicki

31 Ağu 2018 yılında Hajduk Split II

3 Ocak 2019 yılında Hajduk Split

7 Ocak 2020 yılında Hajduk Split II

7 Ağu 2020 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2021 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

Emir Sahiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Sahiti şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emir Sahiti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Ramiz Sadiku Prishtinë, FC Prishtina

Kosova takımında 15 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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