Jan Mlakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Mlakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Mlakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Mlakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Mlakar 23 Ekim 1998 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Mlakar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Jan Mlakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Mlakar'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Jan Mlakar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/janmlakar/

Jan Mlakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Mlakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Mlakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Mlakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2015 yılında Fiorentina Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Fiorentina U19

7 Temmuz 2017 yılında Venezia

24 Ocak 2018 yılında Fiorentina

25 Ocak 2018 yılında NK Maribor

31 Ocak 2019 yılında Brighton

1 Şubat 2019 yılında NK Maribor

30 Haziran 2019 yılında Brighton

24 Temmuz 2019 yılında QPR

30 Ocak 2020 yılında Brighton

31 Ocak 2020 yılında Wigan

31 Temmuz 2020 yılında Brighton

14 Ağu 2020 yılında NK Maribor

30 Haziran 2021 yılında Brighton

12 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

Jan Mlakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Mlakar şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Mlakar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alfa Ljubljana (-2008),NK Domžale (2008-2014),AC Fiorentina (2015-2017)

Slovenya takımında 9 numaralı formasıyla 1 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 8 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 16 gol atmıştır.

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