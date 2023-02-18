Jan Mlakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Mlakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Mlakar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Mlakar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jan Mlakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Mlakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Mlakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Mlakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Mlakar 23 Ekim 1998 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Mlakar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Jan Mlakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Mlakar'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Jan Mlakar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/janmlakar/

Jan Mlakarboyu ve yaşı kaç

Jan Mlakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Mlakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jan Mlakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Mlakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2015 yılında Fiorentina Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Fiorentina U19

7 Temmuz 2017 yılında Venezia

24 Ocak 2018 yılında Fiorentina

25 Ocak 2018 yılında NK Maribor

31 Ocak 2019 yılında Brighton

1 Şubat 2019 yılında NK Maribor

30 Haziran 2019 yılında Brighton

24 Temmuz 2019 yılında QPR

30 Ocak 2020 yılında Brighton

31 Ocak 2020 yılında Wigan

31 Temmuz 2020 yılında Brighton

14 Ağu 2020 yılında NK Maribor

30 Haziran 2021 yılında Brighton

12 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

Jan Mlakar kimdir

Jan Mlakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Mlakar şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alfa Ljubljana (-2008),
NK Domžale (2008-2014),
AC Fiorentina (2015-2017)

Jan Mlakar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 9 numaralı formasıyla 1 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 8 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 16 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jan Mlakar nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Facundo Waller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Waller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Waller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Waller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Leon Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Leon Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Leon Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Leon Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Ferrareis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Ferrareis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Ferrareis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Ferrareis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Baresic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Baresic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Baresic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Baresic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!