Dominik Prpic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Prpic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Prpic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Prpic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Prpic 19 Mayıs 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Prpić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Prpic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Dominik Prpic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Prpic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Prpic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Prpic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Prpic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Prpic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2017 yılında Lokomotiva Jgd

14 Ağu 2017 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2022 yılında Hajduk Split

Dominik Prpic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Prpic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dominik Prpic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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