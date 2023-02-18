İvan Calusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Calusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Calusic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Calusic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Calusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Calusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Calusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Calusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Calusic 12 Eylül 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Čalušić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Calusic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. İvan Calusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Calusic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Calusicboyu ve yaşı kaç

İvan Calusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Calusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Calusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Calusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2013 yılında RNK Split Alt.

1 Temmuz 2014 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2016 yılında RNK Split U19

1 Temmuz 2018 yılında RNK Split

23 Ağu 2019 yılında Croat. Zmijavci

31 Temmuz 2020 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

17 Ocak 2022 yılında NK Radomlje

24 Ağu 2022 yılında Hajduk Split

İvan Calusic kimdir

İvan Calusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Calusic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İvan Calusic nereli

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