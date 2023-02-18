Josip Elez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Elez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Elez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Elez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip Elez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Elez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Elez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Elez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Elez 25 Nisan 1994 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Elez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Josip Elez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josip Elez'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Josip Elez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/josipelez16

Josip Elezboyu ve yaşı kaç

Josip Elez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Elez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josip Elez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Elez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2011 yılında Hajduk U19

24 Temmuz 2013 yılında Lazio U19

1 Temmuz 2014 yılında Lazio

1 Eylül 2014 yılında Grosseto

1 Şubat 2015 yılında Lazio

2 Şubat 2015 yılında Honvéd

30 Haziran 2015 yılında Lazio

1 Temmuz 2015 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2016 yılında Lazio

11 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2017 yılında Lazio

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka

8 Ocak 2018 yılında Hannover

30 Haziran 2018 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2018 yılında Hannover

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

Josip Elez kimdir

Josip Elez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Elez şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Josip Elez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Josip Elez nereli

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