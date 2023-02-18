Toni Borevkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Borevkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Borevkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Borevkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Borevkovic 18 Haziran 1997 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Toni Borevković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Borevkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Toni Borevkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Borevkovic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Toni Borevkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/toniborevkovic/

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Toni Borevkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Borevkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Toni Borevkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Borevkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U19

12 Şubat 2016 yılında NK Rudes

30 Haziran 2016 yılında Din. Zagreb U19

12 Ağu 2016 yılında NK Rudes

1 Temmuz 2018 yılında Rio Ave FC

7 Temmuz 2021 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2022 yılında Hajduk Split

30 Haziran 2023 yılında Vit. Guimarães

Toni Borevkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Borevkovic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Toni Borevkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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