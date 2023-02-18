Dino Klaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Klaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Klaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Klaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Klaric 6 Nisan 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dino Klarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Klaric Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Dino Klaric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dino Klaric'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dino Klaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Klaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Klaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Klaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U19

27 Temmuz 2021 yılında NK Kustosija

31 Mayıs 2022 yılında Hajduk Split

11 Temmuz 2022 yılında NK Solin

Dino Klaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Klaric şuan NK Solin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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