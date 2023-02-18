Stephen Chinedu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Chinedu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Chinedu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Chinedu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Chinedu 6 Ocak 2000 tarihinde Kano şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Chinedu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephen Chinedu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Chinedu'nin NK Solin ile sözleşmesi 5 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephen Chinedu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Chinedu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Chinedu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Chinedu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2019 yılında NK Neretvanac

8 Temmuz 2019 yılında Hajduk Split II

27 Ocak 2020 yılında NK Dugopolje

31 Mayıs 2020 yılında Hajduk Split II

5 Temmuz 2021 yılında FK Dinamo

1 Ağu 2022 yılında NK Solin

Stephen Chinedu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Chinedu şuan NK Solin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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