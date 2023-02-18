Domagoj Topic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domagoj Topic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domagoj Topic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domagoj Topic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domagoj Topic 10 Mayıs 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Domagoj Topić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domagoj Topic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domagoj Topic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Domagoj Topic'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Domagoj Topic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domagoj Topic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domagoj Topic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domagoj Topic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2016 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U19

15 Şubat 2021 yılında Dugopolje U19

30 Haziran 2021 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

29 Temmuz 2021 yılında NK Neretvanac

8 Şubat 2022 yılında Hajduk Split

9 Şubat 2022 yılında NK Solin

Domagoj Topic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domagoj Topic şuan NK Solin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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