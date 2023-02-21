Jakub Martinec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Martinec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Martinec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Martinec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Martinec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Martinec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Martinec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Martinec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Martinec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Martinec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Martinec 13 Mart 1998 tarihinde Vysoké Mýto şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Martinec şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Martinec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Martinec'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Martinec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Martinec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Martinec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Martinec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2013 yılında H. Kralove Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Hr. Kralove U17

1 Ocak 2015 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2016 yılında Hr. Kralove B

1 Temmuz 2018 yılında Hradec Kralove

11 Ağustos 2020 yılında Jablonec

Jakub Martinec kimdir

Jakub Martinec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Martinec şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Vysoké Mýto (2004 - 2011)
FC Hradec Králové (2011)
SK Vysoké Mýto (2011 - 2013)
FC Hradec Králové (2013 - 2016)

Jakub Martinec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jakub Martinec nereli

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