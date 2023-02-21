Vaclav Sejk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Sejk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Sejk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Sejk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Sejk 18 Mayıs 2002 tarihinde Děčín şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Sejk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Sejk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Vaclav Sejk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vaclav Sejk'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vaclav Sejk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Sejk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vaclav Sejk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Sejk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2017 yılında Sparta Prag U17

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2021 yılında Sparta Praha B

4 Şubat 2022 yılında Teplice

30 Haziran 2022 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2022 yılında Jablonec

30 Haziran 2023 yılında Sparta Praha B

Vaclav Sejk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Sejk şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vaclav Sejk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Spartak Boletice n. L. (2008 - 2011)FK Junior Děčín (2011 - 2015)FK Teplice (2015 - 2017)AC Sparta Praha (2017 - 2021)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 19 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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