Tomas Malinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Malinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Malinsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Malinsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Malinsky 25 Ağustos 1991 tarihinde Skuteč şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Malínský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Malinsky Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Tomas Malinsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Malinsky'nin FK Jablonec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Malinsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Malinsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Malinsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Malinsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında MFK Chrudim B

21 Temmuz 2011 yılında Hradec Kralove

3 Temmuz 2017 yılında Slovan Liberec

3 Ağustos 2020 yılında Slavia Prag

14 Ocak 2021 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2021 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2021 yılında Jablonec

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2022 yılında Jablonec

Tomas Malinsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Malinsky şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Malinsky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Skuteč (2000 - 2002)MFK Chrudim (2002 - 2009)

Çek Cumhuriyeti takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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