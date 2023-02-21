Jan Krob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Krob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Krob kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Krob ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Krob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Krob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Krob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Krob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Krob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Krob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Krob 27 Nisan 1987 tarihinde Beroun şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Krob şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Krob Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Jan Krob, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jan Krob'nin FK Jablonec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Krob Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Krob isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Krob Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Krob futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2007 yılında Sparta Prag

7 Şubat 2008 yılında SK Kladno

30 Haziran 2008 yılında Sparta Prag

1 Eylül 2009 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2010 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2011 yılında Tatran Presov

30 Haziran 2012 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2012 yılında Sparta Praha B

21 Eylül 2012 yılında Graffin Vlasim

1 Şubat 2013 yılında Sparta Praha B

1 Mart 2013 yılında Tatran Presov

3 Temmuz 2013 yılında Teplice

30 Haziran 2014 yılında Tatran Presov

1 Temmuz 2014 yılında Teplice

1 Temmuz 2019 yılında Jablonec

Jan Krob kimdir

Jan Krob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Krob şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Králův Dvůr (1994 - 2000)
AC Sparta Praha (2000 - 2005)

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Jan Krob nereli

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