Michal Surzyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Surzyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Surzyn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Surzyn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michal Surzyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Surzyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Surzyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Surzyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Surzyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Surzyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Surzyn 10 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Surzyn Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Michal Surzyn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Surzyn'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Surzyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Surzyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Michal Surzyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Surzyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2015 yılında FK Mohelnice

30 Haziran 2016 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2016 yılında Olomouc B

15 Eylül 2016 yılında FK Mohelnice

31 Aralık 2016 yılında Olomouc B

24 Temmuz 2017 yılında Pardubice

31 Aralık 2017 yılında Olomouc B

1 Ocak 2018 yılında Sigma Olomouc

3 Ocak 2019 yılında Vitkovice

12 Ocak 2020 yılında Sigma Olomouc

13 Ocak 2020 yılında Pardubice

14 Ocak 2021 yılında Sigma Olomouc

15 Ocak 2021 yılında Pardubice

1 Temmuz 2021 yılında Jablonec

Michal Surzyn kimdir

Michal Surzyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Surzyn şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Sokol Těšetice (2003 - 2005)
SK Sigma Olomouc (2005 - 2016)
FC Dolany (2014)

Michal Surzyn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 12 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Michal Surzyn nereli

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