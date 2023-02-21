Joshua Akpudje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Akpudje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Akpudje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Akpudje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Akpudje 23 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Oghene Ochuko Akpudje şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Akpudje Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Joshua Akpudje, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Joshua Akpudje'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joshua Akpudje Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Akpudje isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joshua Akpudje Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Akpudje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında MFM FC

3 Mart 2020 yılında Daugavpils

20 Şubat 2022 yılında Panevezys

4 Eylül 2022 yılında Daugavpils

5 Eylül 2022 yılında Jablonec

Joshua Akpudje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Akpudje şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joshua Akpudje Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Femmak Football Academy

Nijerya U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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