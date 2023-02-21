Vojtech Patrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Patrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Patrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojtech Patrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojtech Patrak 18 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Patrák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojtech Patrak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Vojtech Patrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vojtech Patrak'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vojtech Patrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojtech Patrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vojtech Patrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojtech Patrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Praha B

13 Ocak 2021 yılında Jihlava

30 Haziran 2021 yılında Sparta Praha B

21 Şubat 2022 yılında Pardubice

30 Haziran 2022 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag

6 Eylül 2022 yılında Jablonec

30 Haziran 2023 yılında Sparta Prag

Vojtech Patrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojtech Patrak şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Vrchlabí (2006 - 2010)FKM Úpa (2010 - 2012)MFK Trutnov (2012 - 2013)AC Sparta Praha (2013 - 2019)

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