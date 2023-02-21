Jan Hanus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Hanus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Hanus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Hanus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Hanus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Hanus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Hanus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Hanus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Hanus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Hanus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Hanus 28 Nisan 1988 tarihinde Chlumec nad Cidlinou şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Hanuš şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Hanus Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Jan Hanus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jan Hanus'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Hanus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Hanus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Hanus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Hanus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Slavia Prag B

13 Şubat 2009 yılında SK Sparta Krc

30 Haziran 2009 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2009 yılında Slavia Prag

16 Şubat 2010 yılında FC Hlucin

30 Haziran 2010 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2010 yılında Hradec Kralove

1 Aralık 2010 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2012 yılında Graffin Vlasim

30 Haziran 2012 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2012 yılında Jihlava

31 Aralık 2012 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2013 yılında Jihlava

1 Ocak 2018 yılında Jablonec

Jan Hanus kimdir

Jan Hanus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Hanus şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Chlumec nad Cidlinou (1995 - 2000)
RMSK Cidlina Nový Bydžov (2000 - 2003)
SK Slavia Praha (2003 - 2007)

Jan Hanus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jan Hanus nereli

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