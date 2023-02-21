David Heidenreich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Heidenreich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Heidenreich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Heidenreich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Heidenreich 24 Haziran 2000 tarihinde Ústí nad Labem şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Heidenreich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. David Heidenreich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Heidenreich'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Heidenreich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Heidenreich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Heidenreich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Heidenreich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atalanta U17

1 Temmuz 2017 yılında Atalanta U19

3 Ağustos 2020 yılında Teplice

30 Haziran 2021 yılında Atalanta

24 Ağustos 2021 yılında SPAL

30 Haziran 2022 yılında Atalanta

16 Temmuz 2022 yılında Jablonec

30 Haziran 2023 yılında Atalanta

David Heidenreich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Heidenreich şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Heidenreich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Baník Most (2006 - 2008), FK Baník Souš (2008 - 2010), FK Baník Most (2010 - 2013), FA Josefa Masopusta (2013), FK Baník Most (2013 - 2014), FK Teplice (2014 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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