Tomas Hubschman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Hubschman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Hubschman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Hubschman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Hubschman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Hubschman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Hubschman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Hubschman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Hubschman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Hubschman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Hubschman 4 Eylül 1981 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Hübschman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Hubschman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Tomas Hubschman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 8 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Tomas Hubschman'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Hubschman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Tomas Hubschman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Hubschman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Hubschman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Hubschman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2000 yılında FK Jablonec

30 Haziran 2001 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2004 yılında Shakhtar D.

8 Temmuz 2014 yılında FK Jablonec

Tomas Hubschman kimdir

Tomas Hubschman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Hubschman şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Sparta Praha (1986 - 1999)

Tomas Hubschman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 17 numaralı formasıyla 10 Kasım 2001 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 1 gol atmıştır.

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Tomas Hubschman nereli

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