Jakub Povazanec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Povazanec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Povazanec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Povazanec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Povazanec 31 Ocak 1991 tarihinde Banská Bystrica şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Považanec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Povazanec Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Service Agency yapmaktadır. Jakub Povazanec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 26 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Jakub Povazanec'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Povazanec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Povazanec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Povazanec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Povazanec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Banska Bystrica

1 Temmuz 2014 yılında Dukla Prag

26 Ocak 2017 yılında Jablonec

Jakub Povazanec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Povazanec şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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