David Stepanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Stepanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Stepanek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Stepanek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Stepanek 30 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Štěpánek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Stepanek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. David Stepanek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 10 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. David Stepanek'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Stepanek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Stepanek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Stepanek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Stepanek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Jihlava

10 Ocak 2019 yılında Jablonec

David Stepanek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Stepanek şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Stepanek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Dálnice Speřice (2003 - 2007)FC Vysočina Jihlava (2007 - 2011)TJ Dálnice Speřice (2011 - 2012)FC Vysočina Jihlava (2012 - 2014)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.