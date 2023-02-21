Jan Chramosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Chramosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Chramosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Chramosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Chramosta 12 Ekim 1990 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Chramosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Chramosta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Jan Chramosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 9 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Jan Chramosta'nin FK Jablonec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Chramosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Chramosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Chramosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Chramosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2009 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2014 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2015 yılında Mlada Boleslav

9 Şubat 2018 yılında Jablonec

1 Temmuz 2021 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2022 yılında Jablonec

Jan Chramosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Chramosta şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Chramosta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Benátky nad Jizerou (1997 - 1998)FK Mladá Boleslav (1998 - 1999)TJ Sokol Kochánky (1999 - 2000)FK Mladá Boleslav (2000 - 2009)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 12 gol atmıştır.

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