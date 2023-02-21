David Houska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Houska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Houska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Houska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Houska 29 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Houska Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. David Houska, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Houska'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Houska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Houska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Houska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Houska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sigma Olomouc

23 Temmuz 2021 yılında Jablonec

David Houska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Houska şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Houska Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Polička (1999 - 2006)TJ Svitavy (2006 - 2008)SK Sigma Olomouc (2008 - 2012)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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