Vladimir Jovovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Jovovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Jovovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Jovovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Jovovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Jovovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Jovovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Jovovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Jovovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Jovovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Jovovic 26 Ekim 1994 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Јововић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Jovovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Vladimir Jovovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Jovovic'nin FK Jablonec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Jovovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Jovovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladimir Jovovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Jovovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2016 yılında OFK Belgrad

30 Haziran 2016 yılında Kızılyıldız

16 Ağustos 2016 yılında Napredak

31 Aralık 2016 yılında Kızılyıldız

31 Ocak 2017 yılında Spartak

30 Haziran 2017 yılında Kızılyıldız

1 Ağustos 2017 yılında Jablonec

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2021 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2022 yılında Jablonec

Vladimir Jovovic kimdir

Vladimir Jovovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Jovovic şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Jovovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladimir Jovovic nereli

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