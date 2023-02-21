Pavel Sulc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Sulc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Sulc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Sulc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Sulc 29 Aralık 2000 tarihinde Karlovy Vary şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Pavel Šulc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Sulc Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Pavel Sulc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Sulc'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Sulc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Sulc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pavel Sulc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Sulc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vikt. Plzen U19

29 Ocak 2019 yılında Jihlava

30 Haziran 2019 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2019 yılında Vik. Plzen B

3 Temmuz 2019 yılında SFC Opava

31 Aralık 2019 yılında Vik. Plzen B

1 Ocak 2020 yılında Viktoria Plzen

26 Ocak 2020 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2020 yılında Viktoria Plzen

10 Ağustos 2020 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2020 yılında Viktoria Plzen

14 Temmuz 2022 yılında Jablonec

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Pavel Sulc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Sulc şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pavel Sulc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Toužim (2007 - 2009)FC Slavia Karlovy Vary (2009 - 2011)FC Viktoria Plzeň (2011 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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