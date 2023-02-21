Pavel Sulc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Sulc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Sulc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavel Sulc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pavel Sulc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Sulc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Sulc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Sulc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Sulc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Sulc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Sulc 29 Aralık 2000 tarihinde Karlovy Vary şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Pavel Šulc şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Sulc Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Pavel Sulc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Sulc'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Sulc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Sulc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pavel Sulc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Sulc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vikt. Plzen U19

29 Ocak 2019 yılında Jihlava

30 Haziran 2019 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2019 yılında Vik. Plzen B

3 Temmuz 2019 yılında SFC Opava

31 Aralık 2019 yılında Vik. Plzen B

1 Ocak 2020 yılında Viktoria Plzen

26 Ocak 2020 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2020 yılında Viktoria Plzen

10 Ağustos 2020 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2020 yılında Viktoria Plzen

14 Temmuz 2022 yılında Jablonec

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Pavel Sulc kimdir

Pavel Sulc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Sulc şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Toužim (2007 - 2009)
FC Slavia Karlovy Vary (2009 - 2011)
FC Viktoria Plzeň (2011 - 2019)

Pavel Sulc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pavel Sulc nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Tomas Vlcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vlcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Vlcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vlcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Rybka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Rybka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Rybka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Rybka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Smid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Smid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Smid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Smid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuriy Kolomoets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Kolomoets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuriy Kolomoets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Kolomoets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!