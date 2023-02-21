Matej Polidar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Polidar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Polidar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Polidar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Polidar 20 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Polidar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Polidar Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Matej Polidar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Polidar'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Polidar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Polidar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Polidar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Polidar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında 1.FK Pribram B

1 Ocak 2019 yılında 1.FK Příbram

8 Eylül 2019 yılında Sparta Prag

9 Eylül 2019 yılında 1.FK Příbram

31 Temmuz 2020 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2022 yılında Jablonec

30 Haziran 2023 yılında Sparta Prag

Matej Polidar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Polidar şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matej Polidar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sokol Jesenice (2007 - 2008)TJ Sokol Sedlec-Prčice (2008 - 2010)TJ Tatran Sedlčany (2010 - 2012)1.FK Příbram (2012 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 24 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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