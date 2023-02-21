Davis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Davis İkaunieks ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Davis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davis İkaunieks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davis İkaunieks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davis İkaunieks 7 Ocak 1994 tarihinde Kuldiga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Dāvis Ikaunieks şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davis İkaunieks Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Davis İkaunieks'nin FK Jablonec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davis İkaunieks Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dafons9/

Davis İkaunieks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davis İkaunieks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Davis İkaunieks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davis İkaunieks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Metalurgs

1 Şubat 2014 yılında Liepaja

1 Temmuz 2016 yılında Jihlava

31 Aralık 2016 yılında Liepaja

1 Ocak 2017 yılında Jihlava

1 Temmuz 2018 yılında Jablonec

5 Temmuz 2019 yılında RFS

31 Aralık 2019 yılında Jablonec

1 Ocak 2020 yılında Fastav Zlin

30 Haziran 2020 yılında Jablonec

3 Ağustos 2020 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2020 yılında Jablonec

25 Ocak 2021 yılında Liepaja

31 Aralık 2021 yılında Jablonec

Davis İkaunieks kimdir

Davis İkaunieks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davis İkaunieks şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Davis İkaunieks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya takımında 9 numaralı formasıyla 1 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 5 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 9 gol atmıştır.

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Davis İkaunieks nereli

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