Adam Richter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Richter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Richter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Richter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Richter 25 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Richter Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Adam Richter, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Richter'nin FK Jablonec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Richter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Richter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Richter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Richter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Jablonec B

3 Ağustos 2020 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2022 yılında FK Jablonec B

1 Temmuz 2022 yılında Jablonec

Adam Richter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Richter şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AFK Pečky (2005 - 2010)FC Velim (2010 - 2011)AFK Pečky (2011 - 2012)FC Slovan Liberec (2012 - 2014)FK Jablonec (2014 - 2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.