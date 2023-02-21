Milos Kratochvil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kratochvil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Kratochvil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Kratochvil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Kratochvil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kratochvil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Kratochvil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kratochvil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Kratochvil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Kratochvil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Kratochvil 26 Nisan 1996 tarihinde Karlovy Vary şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Kratochvíl şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Kratochvil Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Milos Kratochvil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Milos Kratochvil'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Kratochvil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Kratochvil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Milos Kratochvil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Kratochvil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vik. Plzen B

1 Ocak 2015 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2016 yılında Vik. Plzen B

1 Temmuz 2016 yılında FK Senica

30 Haziran 2017 yılında Vik. Plzen B

3 Temmuz 2017 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2018 yılında Vik. Plzen B

1 Temmuz 2018 yılında Jablonec

Milos Kratochvil kimdir

Milos Kratochvil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Kratochvil şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK AJAX Kolová (2004 - 2006)
1.FC Karlovy Vary (2006 - 2010)
FC Viktoria Plzeň (2010 - 2013)

Milos Kratochvil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milos Kratochvil nereli

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