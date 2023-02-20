Jehan Arcila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jehan Arcila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jehan Arcila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jehan Arcila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jehan Arcila 17 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jehan Nycolas Arcíla Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jehan Arcila Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jehan Arcila'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jehan Arcila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jehan Arcila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jehan Arcila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jehan Arcila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Atlético FC

Jehan Arcila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jehan Arcila şuan Atlético FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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