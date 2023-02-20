Jesper Andreas Grundt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Andreas Grundt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesper Andreas Grundt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesper Andreas Grundt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jesper Andreas Grundt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Andreas Grundt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesper Andreas Grundt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Andreas Grundt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Andreas Grundt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Andreas Grundt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Andreas Grundt 20 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Andreas Grundt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesper Andreas Grundt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 7 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jesper Andreas Grundt'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesper Andreas Grundt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Andreas Grundt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesper Andreas Grundt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Andreas Grundt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kongsvinger II

7 Şubat 2021 yılında Kongsvinger

11 Ağustos 2022 yılında Moss FK

31 Aralık 2022 yılında Kongsvinger

Jesper Andreas Grundt kimdir

Jesper Andreas Grundt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Andreas Grundt şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Skotterud IL, Eidskog Fotball (?-2016), Kongsvinger IL (2017-2019)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jesper Andreas Grundt nereli

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