Fredrik Holme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Holme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Holme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Holme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Holme 23 Temmuz 2001 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Holme Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Fredrik Holme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fredrik Holme'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Holme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Holme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredrik Holme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Holme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2017 yılında Vålerenga Alt.

1 Ocak 2018 yılında Vålerenga II

8 Haziran 2020 yılında Vålerenga

7 Ekim 2020 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2020 yılında Vålerenga

8 Ocak 2022 yılında Kongsvinger

Fredrik Holme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Holme şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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