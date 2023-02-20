Brage Berg Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brage Berg Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brage Berg Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brage Berg Pedersen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brage Berg Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brage Berg Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brage Berg Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brage Berg Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brage Berg Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brage Berg Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brage Berg Pedersen 17 Şubat 1999 tarihinde Tromsø şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brage Berg Pedersen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Brage Berg Pedersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Brage Berg Pedersen'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brage Berg Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brage Berg Pedersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Brage Berg Pedersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brage Berg Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2017 yılında Genoa U19

30 Haziran 2018 yılında Tromsö IL II

10 Ocak 2019 yılında Tromsø IL

11 Ocak 2019 yılında Alta IF

31 Aralık 2019 yılında Tromsø IL

10 Temmuz 2020 yılında Alta IF

24 Ağustos 2020 yılında Tromsø IL

26 Ağustos 2020 yılında Øygarden FK

31 Aralık 2020 yılında Tromsø IL

8 Şubat 2021 yılında Kongsvinger

Brage Berg Pedersen kimdir

Brage Berg Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brage Berg Pedersen şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Brage Berg Pedersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Brage Berg Pedersen nereli

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