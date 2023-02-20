Martin Tangen Vinjor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Tangen Vinjor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Tangen Vinjor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Tangen Vinjor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Tangen Vinjor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Tangen Vinjor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Tangen Vinjor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Tangen Vinjor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Tangen Vinjor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Tangen Vinjor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Tangen Vinjor 29 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Tangen Vinjor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Martin Tangen Vinjor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 9 Mart 2017 tarihinde katılmıştır. Martin Tangen Vinjor'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Tangen Vinjor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Tangen Vinjor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Tangen Vinjor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Tangen Vinjor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2017 yılında Kongsvinger

9 Ağustos 2018 yılında Asker

31 Aralık 2018 yılında Kongsvinger

Martin Tangen Vinjor kimdir

Martin Tangen Vinjor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Tangen Vinjor şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kongsvinger IL

Martin Tangen Vinjor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Martin Tangen Vinjor nereli

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