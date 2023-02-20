Daniel Lysgard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Lysgard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Lysgard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Lysgard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Lysgard 6 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Lysgård şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Lysgard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Lysgard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 26 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Daniel Lysgard'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Lysgard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Lysgard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Lysgard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Lysgard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2018 yılında Kongsvinger

Daniel Lysgard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Lysgard şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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