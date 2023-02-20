Ludvig Langrekken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Langrekken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludvig Langrekken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludvig Langrekken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludvig Langrekken 3 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ludvig Halvorsen Langrekken şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludvig Langrekken Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ludvig Langrekken, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 21 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Ludvig Langrekken'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ludvig Langrekken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ludvig Langrekken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludvig Langrekken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludvig Langrekken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2017 yılında Kongsvinger

9 Ağustos 2018 yılında Asker

31 Aralık 2018 yılında Kongsvinger

Ludvig Langrekken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludvig Langrekken şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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