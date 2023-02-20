Joacim Holtan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joacim Holtan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joacim Holtan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joacim Holtan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joacim Holtan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joacim Holtan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joacim Holtan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joacim Holtan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joacim Holtan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joacim Holtan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joacim Holtan 8 Ağustos 1998 tarihinde Øvrebø şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Joacim Emil Godhei Holtan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joacim Holtan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Joacim Holtan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joacim Holtan'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joacim Holtan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joacim Holtan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Joacim Holtan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joacim Holtan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2011 yılında IK Start Alt.

17 Ağustos 2016 yılında Bilinmiyor

24 Temmuz 2017 yılında IK Start II

7 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

6 Ağustos 2018 yılında Mandalskamerat.

10 Haziran 2020 yılında Bryne FK

3 Mart 2022 yılında Haugesund

28 Ağustos 2022 yılında IK Start

31 Aralık 2022 yılında Haugesund

16 Şubat 2023 yılında Kongsvinger

31 Aralık 2023 yılında Haugesund

Joacim Holtan kimdir

Joacim Holtan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joacim Holtan şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vindbjart FK (-2011), IK Start (2011-2016)

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Joacim Holtan nereli

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