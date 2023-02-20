Sander Marthinussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Marthinussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Marthinussen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Marthinussen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Marthinussen 11 Nisan 2000 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Marthinussen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KVILE CONSULT AS yapmaktadır. Sander Marthinussen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 12 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Sander Marthinussen'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sander Marthinussen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Marthinussen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Marthinussen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Marthinussen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2020 yılında Øygarden FK

12 Mayıs 2021 yılında Kongsvinger

12 Ağustos 2022 yılında Arendal Fotball

31 Aralık 2022 yılında Kongsvinger

Sander Marthinussen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Marthinussen şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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