Eric Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Taylor 14 Nisan 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Taylor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Eric Taylor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Eric Taylor'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Eric Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2022 yılında Lillestrøm

11 Ağustos 2022 yılında New Life FC

12 Ağustos 2022 yılında Kongsvinger

31 Aralık 2022 yılında New Life FC

9 Şubat 2023 yılında Kongsvinger

Eric Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Taylor şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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