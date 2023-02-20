Marius Aamodt Eriksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Aamodt Eriksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Aamodt Eriksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Aamodt Eriksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Aamodt Eriksen 6 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Aamodt Eriksen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KVILE CONSULT AS yapmaktadır. Marius Aamodt Eriksen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Aamodt Eriksen'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marius Aamodt Eriksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Aamodt Eriksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Aamodt Eriksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Aamodt Eriksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2020 yılında Kvik Halden

8 Ocak 2022 yılında Kongsvinger

Marius Aamodt Eriksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Aamodt Eriksen şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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