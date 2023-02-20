Matias Rogstad Aadnoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Rogstad Aadnoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Rogstad Aadnoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Rogstad Aadnoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Rogstad Aadnoy 2 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Matias Rogstad Aadnøy şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Rogstad Aadnoy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Rogstad Aadnoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 28 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Matias Rogstad Aadnoy'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Rogstad Aadnoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Rogstad Aadnoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matias Rogstad Aadnoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Rogstad Aadnoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Haziran 2019 yılında Kongsvinger

4 Eylül 2020 yılında Eidsvold Turn

31 Aralık 2020 yılında Kongsvinger

Matias Rogstad Aadnoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Rogstad Aadnoy şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.