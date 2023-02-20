Lars Gerson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Gerson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Gerson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Gerson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Gerson 5 Şubat 1990 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Lüksemburg,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Lars Christian Krogh Gerson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Gerson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lars Gerson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lars Gerson'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lars Gerson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Gerson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lars Gerson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Gerson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Kongsvinger

1 Ocak 2012 yılında Norrköping

11 Ocak 2015 yılında GIF Sundsvall

1 Ocak 2018 yılında Norrköping

8 Şubat 2021 yılında Racing

12 Mayıs 2021 yılında Brann

8 Ocak 2022 yılında Kongsvinger

Lars Gerson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Gerson şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lars Gerson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Bettemburg, Kongsvinger IL

Lüksemburg takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 90 maçta 4 gol atmıştır.

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