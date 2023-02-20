Victor Grodas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Grodas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Grodas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Grodas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Grodas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Grodas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Grodas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Grodas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Grodas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Grodas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Grodas 9 Aralık 1991 tarihinde Lillehammer şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Victor Eriksson Grodås şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Grodas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Grodas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Victor Grodas'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Grodas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Grodas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Grodas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Grodas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında IL Hødd

30 Ocak 2015 yılında Sogndal IL

16 Ağustos 2016 yılında Kristiansund

31 Aralık 2016 yılında Sogndal IL

26 Temmuz 2018 yılında Strømmen IF

9 Ocak 2020 yılında Kongsvinger

Victor Grodas kimdir

Victor Grodas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Grodas şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Victor Grodas nereli

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